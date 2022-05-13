الامارات | ولي عهد أم القيوين ينعى الشيخ خليفة بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أم القيوين ينعى الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رجل المواقف والقائد العربي الفذ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله الذي سيسطر له التاريخ أمجاده وأفعاله التي لم تنسى على مر العصور.

وقال سموه : كان المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله قائدا عربيا حكيما منح عمره لوطنه ولشعبه ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية الذي سيذكره التاريخ كرمز لقوة ووحدة اتحاد الإمارات وتطورها.

وأكد سموه أن الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم فقدوا أحد القادة البارزين في العالم الذي يتمتع بالحكمة والسخاء.

ونوه سمو ولي عهد أم القيوين إلى أن دولة الإمارات في حكم المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله شهدت تعزيز مبدأ الشفافية وسيادة القانون ومشاركة المواطنين في صنع القرار .. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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