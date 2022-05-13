الامارات | أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 13 مايو 2022

في مقاطع الفيديو المرفقة أقوال مأثورة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو ..

تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان ..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

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