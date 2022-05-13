الامارات | حصة بنت عيسى بوحميد: الإمارات تودع قائداً وأباً أعطى فأوفى لمسيرة الوحدة والاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن حصة بنت عيسى بوحميد: الإمارات تودع قائداً وأباً أعطى فأوفى لمسيرة الوحدة والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، إن دولة الإمارات تودّع برحيل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أباً وقائداً وإنساناً ظل حريصاً ومبادراً بكل ما يحقق الخير والعطاء، ويجسد الصدق والوفاء، من أجل أبناء شعبه، فقد كان رحمه الله، خير خلف لخير سلف، وحصناً وأماناً لشعب دولة الإمارات، وقد أكمل بصدق وإخلاص وإصرار، مسيرة الوحدة والاتحاد التي قادها والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضافت بوحميد أن مسيرة قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، المباركة الميمونة، عزّزت الأسس الريادية لدولة الإمارات، وحققت إنجازات استثنائية في شتى القطاعات، حتى أضحت دولتنا في مراتب عليا من النجاح والتفوق والقدوة في العطاء والبناء عالمياً.

وأكدت معاليها أن الشيخ خليفة، رحمه الله، أثبت للجميع أن الإنسان يصنع الفارق بما يقدمه من عطاء، وبما يظهره من حب للخير، وإخلاص في النية لوجه الله، ولأجل الوطن، ومن أجل الشعب والناس، وذلك النهج الذي سار به رحمه الله، طوال فترة قيادته لدولة الإمارات.

وتقدمت بوحميد بخالص التعازي إلى قيادة وشعب ومجتمع دولة الإمارات، سائلة الله تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل مكانه الفردوس الأعلى من الجنة، جزاء وعطاءً من عند الله تعالى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news