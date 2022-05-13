الامارات | حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ خليفة بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته

وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة:

بسم الله الرحمن الرحيم ..

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) .. صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات الوطنية في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء والمواساة لآل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في حكومة رأس الخيمة والقطاع الخاص لمدّة 3 أيام اعتباراً من يوم غد " السبت " على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

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