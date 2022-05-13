الامارات | حاكم الشارقة : فقدت الإمارات و الأمتان العربية و الإسلامية قائداً فذاً و رجلاً حكيماً

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة : فقدت الإمارات و الأمتان العربية و الإسلامية قائداً فذاً و رجلاً حكيماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة و الأمتين العربية و الإسلامية فقدت قائدا فذا و رجلا حكيما و إ نسانا كريما بخلقه وعطائه لوطنه ودينه وأمته وللعالم أجمع كرس حياته للعمل على النهوض بوطنه وفي خدمة الإنسانية وعمل الخير في أنحاء العالم كافة.

وقال سموه في كلمة له :" برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتألم القلوب و تدمع العيون و ينتاب الجميع مشاعر الحزن والأسى على رحيل أب حنون على الجميع كان سندا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الدولة و خلفه خير خلف بالعمل المتواصل على رعاية الإمارات والنهوض بها وبشعبها.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان".

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