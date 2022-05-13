الامارات | طحنون بن زايد: الشيخ خليفة كان مدرسة في حب الخير والبذل والعطاء

شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن زايد: الشيخ خليفة كان مدرسة في حب الخير والبذل والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: أبوظبي - وام التاريخ: 13 مايو 2022

ينعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة :" بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم قائدا عظيما و رئيسا ملهما و أخا ناصحا معلما قاد سفينة الوطن بإخلاص ورسخ أسس نهضة البلاد وvفع بنيانها وكان مدرسة في حب الخير والبذل و العطاء .. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته".

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