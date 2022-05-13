اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حمدان بن زايد: رحل الأخ والقائد والعضيد.. رحل رجل التمكين والإنجازات

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: رحل الأخ والقائد والعضيد.. رحل رجل التمكين والإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم

التاريخ: 13 مايو 2022

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": رحم الله فقيدنا الغالي وقائد الوطن الشيخ خليفة بن زايد، رحل الأخ والقائد والعضيد .. رحل رجل التمكين و الإنجازات ورفيق زايد في رحلة البناء ، فقد الوطن والد الجميع ورجل الإنسانية .. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله فسيح جناتك ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن .. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة

محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته

تعطيل العمل في المؤسسات الاتحادية والمحلية و"الخاص" اعتباراً من السبت

حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

"التعاون الخليجي": فقدنا برحيل خليفة بن زايد رائداً عربياً ودولياً

خليفة بن زايد.. 18 عاماً من التمكين

الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية

تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة رئيس الدولة رحمه الله

مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته

منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا