الامارات | حمدان بن زايد: رحل الأخ والقائد والعضيد.. رحل رجل التمكين والإنجازات

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: رحل الأخ والقائد والعضيد.. رحل رجل التمكين والإنجازات والان نبدء بالتفاصيل
- موقع الإمارات اليوم
التاريخ: 13 مايو 2022
قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": رحم الله فقيدنا الغالي وقائد الوطن الشيخ خليفة بن زايد، رحل الأخ والقائد والعضيد .. رحل رجل التمكين و الإنجازات ورفيق زايد في رحلة البناء ، فقد الوطن والد الجميع ورجل الإنسانية .. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله فسيح جناتك ..إنا لله وإنا إليه راجعون.
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