الامارات | لطيفة بنت محمد: يبكيك الشعب والوطن.. قائداً وأباً للجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد: يبكيك الشعب والوطن.. قائداً وأباً للجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 13 مايو 2022

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عبر حساب سموها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إِنَّا لِلّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .. يبكيك الشعب والوطن، قائداً وأباً للجميع.

نسأل الله أن يتغمد الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان بواسع رحمته و نسأل الله لنا و لكم الصبر و السلوان.

محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن .. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة

محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته

تعطيل العمل في المؤسسات الاتحادية والمحلية و"الخاص" اعتباراً من السبت

حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

"التعاون الخليجي": فقدنا برحيل خليفة بن زايد رائداً عربياً ودولياً

خليفة بن زايد.. 18 عاماً من التمكين

الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية

تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة رئيس الدولة رحمه الله

مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته

منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news