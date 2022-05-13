الامارات | الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الأزهر الشريف إماما وأساتذة، وعلماء وطلابا، لدولة الإمارات بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو، بعد رحلة زاخرة بالانجازات، قدم فيها بلاده نموذجا فريدا في الريادة والازدهار.

ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكتب الطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء قائداً مخلصاً وفياً لدينه وأمته، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يدخر جهدا في رفعة وطنه وشعبه، وقدم بلاده للعالم أنموذجًا للريادة والازدهار".

وأضاف الطيب قائلاً "خالص العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، قادة وشعبا، وللأمة العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله أن يتغمد فقيد الأمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق الإمارات وأهلها والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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