الامارات | مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عبر حساب سموه الرسمي بمقوع التواصل الإجتماعي "تويتر"،: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى قائد المسيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللعالم أجمع .. عظم الله أجرنا وأجركم في هذا المصاب .. ونسأل الله أن يرفع مقامه .. ويعلي درجته .. ويرزقه فسيح جناته .. ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. آمين

محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن .. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة

محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته

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