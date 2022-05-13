الامارات | منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 13 مايو 2022

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان … نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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