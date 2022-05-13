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الامارات | حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": إنا لله وإنا إليه راجعون… ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن ورجلا قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته … قائداً فذاً سار على خطى زايد الخير … رحم الله قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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