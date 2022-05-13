الامارات | حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": إنا لله وإنا إليه راجعون… ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن ورجلا قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته … قائداً فذاً سار على خطى زايد الخير … رحم الله قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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