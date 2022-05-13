الامارات | محمد بن زايد ناعيا الشيخ خليفة : فقدت الإمارات ابنها البار و قائد "مرحلة التمكين " وأمين رحلتها المباركة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ناعيا الشيخ خليفة : فقدت الإمارات ابنها البار و قائد "مرحلة التمكين " وأمين رحلتها المباركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد الوطن و راعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

و قال سموه في تغريدة له عبر حسابه على " تويتر" :" إنا لله و إنا إليه راجعون .. فقدت الإمارات ابنها البار و قائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. #خليفة_بن_زايد، أخي وعضيدي ومعلمي ، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".

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