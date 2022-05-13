الامارات | رئيس الدولة يمنح حمد محمد الرميثي «وسام زايد العسكري»

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يمنح حمد محمد الرميثي «وسام زايد العسكري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي «وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري»، تقديراً وتكريماً لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن خلال مسيرة نحو 50 عاماً من البذل والعمل.

وقد قلّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الوسام خلال مراسم أُقيمت في «أبومريخة»، المبنى التاريخي الذي شهد توقيع اتفاقية توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات، الذي أعاد سموّه افتتاحه أمس.

وأشاد سموّه بجهود الرميثي وإخلاصه في خدمة وطنه. وقال سموّه، إنه «قامة كبيرة في الأخلاق والعمل العسكري، ونموذج أصيل في القيادة والتخطيط»، مشيراً سموّه إلى أن «الأجيال تعلمت من خبرته وحنكته العسكرية والميدانية، خلال مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين عاماً.. كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل.. والتفاني في أداء الواجب».

وأضاف سموّه أن «تكريم الرميثي اليوم بـ(وسام زايد) هو تكريم لشخصه الكريم، والمعاني والقيم التي يمثلها، والمؤسسة التي ينتمي إليها، والعزيزة على قلوب الجميع»، مؤكداً سموّه أن «أمثاله يفخر بهم الوطن، وبإذن الله، يستمر عطاؤه في خدمة وطنه ومجتمعه».

من جانبه، أعرب الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، عن شكره وتقديره لصاحب السموّ رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لهذا التقدير وتلك اللفتة الكريمة، مثمناً توجيهات القيادة الحكيمة التي كان لها كبير الأثر في تعزيز قيم الولاء والانتماء والعطاء لخدمة وطننا.

وعبّر عن فخره واعتزازه بكونه جزءاً من هذه المؤسسة العسكرية التي خرّجت أجيالاً من الرعيل الأول، والجيل الحالي من خيرة أبناء الوطن، الذين شكلوا حصناً منيعاً للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته ووحدته.

حضر الافتتاح ومراسم تقليد الوسام.. سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، وقادة وضباط الوحدات العسكرية.

وقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والحضور، بجولة في أرجاء المبنى، الذي أعاد افتتاحه، أمس، في منطقة «أبومريخة»، تزامناً مع مناسبة الذكرى الـ46 لتوحيد القوات المسلحة، التي احتفت بها الدولة الشهر الجاري.

واطلع سموّه على أعمال التطوير والتحديث التي جرت في المبنى ومرافقه.. واستذكر سموّه والحضور اللحظات التاريخية الفارقة التي شهدها المبنى، وأهميته الرمزية والمعنوية لدى شعب الإمارات عامة، معرباً سموّه عن شكره وتقديره لجهود جميع العاملين على هذا المشروع «المبنى» في سبيل الحفاظ على المعالم والمواقع التي ارتبطت بأحداث شكّلت محطات مفصلية في تاريخ دولتنا وشعبنا، لتروي حكايتها للأجيال المقبلة ومدلولاتها.

محمد بن زايد:

• «حمد الرميثي قامة كبيرة في الأخلاق والعمل العسكري، ونموذج أصيل في القيادة والتخطيط».

• «الأجيال تعلمت من خبرة حمد الرميثي وحنكته العسكرية والميدانية، خلال مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين عاماً».

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