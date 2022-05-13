الامارات | وزارة الدفاع تعلن تعديل مدة الخدمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن تعديل مدة الخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت وزارة الدفاع تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور، لتصبح مدتها 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وثلاث سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و11 شهراً للمجندات من الإناث، وذلك بموجب القرار رقم (15) لسنة 2022، الصادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعديل بعض أحكام قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (6) لسنة 2016، بشـأن تعديل مدة الخدمة الوطنية.

جاء القرار انطلاقاً من حرص قيادة الدولة على تطوير برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتتويجاً لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج الخدمة الوطنية خلال السنوات الماضية، والذي حقق نتائج مشرّفة، حيث إن هذا التغيير نتج عن دراسات وقراءات مستمرة لتجارب الدول الأخرى المطبقة للخدمة الوطنية، والاستفادة من خبراتها، وتعلّم الدروس المستفادة من الدورات السابقة للخدمة الوطنية في الدولة.

ويهدف برنامج الخدمة الوطنية بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين، وإدراج موضوعات جديدة لم تكن موجودة سابقاً، وزيادة الواقعية في التدريب، من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المجندين، وإكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.

ويطبق هذا القرار بداية من الدفعات اللاحقة لصدوره.

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