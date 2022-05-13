الامارات | كينية تفوز بجائزة «أستر غارديان» العالمية للتمريض

شكرا لقرائتكم خبر عن كينية تفوز بجائزة «أستر غارديان» العالمية للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الفائزة بجائزة «أستر غارديان جلوبال نيرسينغ» المتخصصة في مجال التمريض، ضمن احتفالية كبيرة أقيمت بهذه المناسبة، أمس، في فندق أتلانتس في دبي، للاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية لطواقم التمريض من مختلف أنحاء العالم، ويأتي التكريم تأكيداً على مكانة دبي مركزاً رئيساً للاحتفاء بالمبدعين في مختلف المجالات والتخصصات ومن شتى أنحاء العالم.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الحفل الجائزة الكبرى للفائزة بالمركز الأول، آنا دوبا من كينيا، وتبلغ قيمتها 250 ألف دولار، وذلك من أصل 10 ممرضين تم ترشيحهم إلى نهائيات الجائزة.

وتُعد الفائزة أول خريجة في قريتها وهي الوحيدة التي حصلت على فرصة التعليم في عائلتها، تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع، إذ قدمت العديد من الإسهامات الجليلة التي نجحت من خلالها في تحسين نوعية الحياة الصحية في مجتمعها، إلى ذلك تم تقديم جوائز مالية تحفيزية لبقية المترشحين لنهائيات الجائزة.

حضر الحفل المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، الدكتور عامر أحمد شريف، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، الدكتور آزاد موبن، وعدد من القيادات الصحية والمسؤولين.

وتحتفي جائزة «أستر غارديان جلوبال نيرسينغ» العالمية بالتميز في قطاع الرعاية الصحية، ولتكريم الجنود المجهولين من طواقم التمريض لدورهم الجوهري في تقديم الرعاية الصحية المتميزة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» خلال الفترة الماضية، وتقدّم الجائزةإلى أكثر من 24 ألف ممرض وممرضة من 184 دولة، وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على إسهامات وتضحيات أطقم التمريض والتزامهم المهني النموذجي تزامناً مع يوم التمريض العالمي، والذي يصادف 12 من مايو من كل عام.

وأعربت آنا دوبا عن سعادتها الغامرة بهذا الفوز، مؤكدة أن حصولها على هذا التكريم يدفعها لبذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل والمثابرة لتقديم خدمات رفيعة المستوى للمرضى، معبرة عن امتنانها وشكرها للدعم اللامحدود الذي تقدمه مجموعة «أستر دي إم» للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وهنأ الدكتور آزاد موبن آنا دوبا بحصولها على هذا التكريم المستحق ضمن جائزة أستر غارديان جلوبال نيرسينغ العالمية، والتي أطلقت لدعم وتحفيز طواقم التمريض، والذين يشكلون الدعامة الأساسية لقطاع الرعاية الصحية ويضطلعون بدور محوري في رعاية المرضى، مقدمين العديد من التضحيات في سبيل أداء الواجبات والمهام المنوطة بهم.

وأضاف: «نسعى إلى توسيع نطاق الجائزة بتلقي المزيد من الترشيحات والمبادرات من مختلف أنحاء العالم خلال الدورات المقبلة، لما للجائزة من أثر إيجابي في دعم العاملين في هذه المهنة النبيلة وتسليط الضوء على التجارب الإنسانية الملهمة للأجيال الشابة الراغبة في إكمال مسيرتها المهنية في مجال التمريض والرعاية الصحية».

طلبات المشاركة

تلقت الجائزة طلبات المشاركة بحسب المنطقة، بما في ذلك آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأميركا الجنوبية وأستراليا وغيرها.

وخضعت جميع الطلبات لمراجعة صارمة متعددة المراحل من خلال لجنة تحكيم مستقلة تضم شخصيات دولية معروفة وخبراء ومختصين في قطاع تقديم الرعاية الصحية.

• 24 ألف ممرض وممرضة من 184 دولة شاركوا في الجائزة.

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