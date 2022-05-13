الامارات | الفجيرة تسجل 149 حريقاً خلال العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تسجل 149 حريقاً خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت إحصاءات أمنية صادرة عن إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، بأنها نجحت في التعامل والسيطرة على 149 حريقاً خلال العام الماضي، 50% منها حرائق منزلية، مشيرة إلى أن حوادث الحرائق أسفرت عن وفاة شخصين، ولم تسجل أية إصابات.

وبينت إحصاءات الحرائق التي تعاملت معها إدارة الدفاع المدني أنه تم السيطرة على 99 حريقاً منزلياً نتج عنها وفاة شخص، و22 حريقاً تجارياً نتج عنها وفاة شخص، وخمسة حرائق صناعية أسفرت عن خسائر مادية، فيما أخمدت حريقين في المناطق الجبلية والصحراوية وحريقاً في كل من منشأة صحية وأخرى تعليمية وثالثة حكومية ومستودعات مستقلة.

وتعاملت إدارة الدفاع المدني مع ثمانية حرائق في مزارع نتيجة قلة الرقابة، وعدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، إذ لا يعتمد أصحابها أساليب صحيحة عند التخلص من المخلفات ويتم حرقها ثم تركها تشتعل، وحال وجود رياح تؤدي إلى نقلها إلى مكان آخر، وتمتد النيران.

وشددت الإدارة على أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق وضرورة تحصين المنزل بأجهزة كاشفات الدخان التي تعتبر خط الدفاع الأول في حوادث الحرائق، ووجودها أمر مهم في المنشآت والمساكن والمرافق، لحماية الأرواح والممتلكات، إذ تعمل وفق منظومة ذكية، ترتبط فيها كاشفات الدخان بغرف العمليات للدفاع المدني، ليتم الإبلاغ تلقائياً بعد إعطاء التنبيهات اللازمة.

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