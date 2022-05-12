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الامارات | حمدان بن محمد يحضر حفل زفاف مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الخميس حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مكتوم بن سعيد بن ثاني آل مكتوم، بمناسبة زفافه على كريمة الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمسؤولين.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي للعروسين متمنياً لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالذرية الصالحة والرفاه والاستقرار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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