الامارات | بتوجيهات محمد بن زايد.. تعديل مدة الخدمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن زايد.. تعديل مدة الخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنت وزارة الدفاع عن تعديل مدة الخدمة الوطنية لتصبح 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى و3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و11 شهراً للمجندات من الإناث.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "بتوجيهات محمد بن زايد، وزراة الدفاع تعلن عن تعديل مدة الخدمة الوطنية لتصبح 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى و3سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة و11 شهراً للمجندات من الإناث، ويطبق القرار بداية من الدفعات اللاحقة لصدوره.

التفاصيل تباعا.

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