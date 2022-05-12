الامارات | شرطة أبوظبي تُحدد 7 اشتراطات لصندوق توصيل طلبات "الدليفري"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تُحدد 7 اشتراطات لصندوق توصيل طلبات "الدليفري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة أبوظبي مجموعة من الاشتراطات لصندق دراجات التوصيل الدليفري التي يتوجب على سائقي دراجات الالتزام بها من أجل سلامتهم .

ووفقاً للاشتراطات يجب أن تكون الأبعاد الخارجية للصندوق 50 سنتيمتراُ عرضاً وطولاً وارتفاعاً وأن تكون حواف الصندوق مغطاة بعاكس فسفوري وعدم وجود حواف بزوايا حادة و استخدام كتابة تعريفية واضحة على بعد 20 متراً كما يجب توفير فتحه أمامية للصندوق ليسهل فتحه وأن يكون مصنعاً من مادة الفايبر جلاس ومثبت بطريقة صحيحة على مقعد الدراجة او السلة الخلفية .

وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن هذه الاشتراطات تأتي استكمالاً لجهودها في تعريف سائقي دراجات توصيل الطلبات بقواعد السلامة المرورية وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها، و تعزيز السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق .

وأكدت استمرار جهودها في توعية هذه الفئة حول أساسيات السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية .