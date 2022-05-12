الامارات | رئيس الدولة يمنح عيسى السويدي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يمنح عيسى السويدي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، عيسى محمد غانم السويدي، «وسام الاستقلال» من الطبقة الأولى، وذلك بتوصية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لجهوده وإسهاماته في خدمة الوطن خلال توليه مسؤولياته ومهامه المختلفة.

وسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الوسام خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن أمس.

وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الفعالية على الجهود الكبيرة التي بذلها عيسى السويدي في العديد من محطات الأعمال والمسؤوليات التي تقلدها خلال مسيرته المهنية والتي تميزت بالعطاء المتواصل والإخلاص والمثابرة على مدى أكثر من 40 عاماً.

وقال سموه: «نحن نفخر بالشخصيات الوطنية الطموحة التي تسهم في تحقيق الإنجازات المتميزة وتترك بصمات بارزة في خدمة مجتمعنا ووطننا الغالي ومسيرته التنموية ونهضته وتقدمه»، مشيراً سموه إلى أن رحلة العطاء لا تتوقف لدى أبناء الإمارات إنما تتواصل بهمة أكبر وطموح لا حدود له.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن منهج دولة الإمارات بقيادتها راسخ وأصيل في تكريم أبنائها المخلصين وتقدير عطائهم وأعمالهم الجليلة في مختلف الميادين والمجالات.

من جانبه، أعرب عيسى محمد غانم السويدي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لهذا التقدير والتكريم، مشيراً إلى أنها «لفتة كريمة من قيادتنا والتي تعد تتويجاً للعطاء والجهود التي تبذل من أجل مسيرة الوطن وتقدمه».

كما أعرب عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتوجيهاته وجهوده الحثيثة ومتابعته المباشرة في سبيل توفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز ومواصلة تحقيق الإنجازات النوعية.

ويشغل السويدي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، وهو عضو مجلس الإدارة في جهاز الإمارات للاستثمار، وتولّى سابقاً العديد من المناصب البارزة.

• السويدي نال الوسام بتوصية من منصور بن زايد تقديراً لجهوده وإسهاماته في خدمة الوطن.



• منصور بن زايد أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها عيسى السويدي في العديد من محطات الأعمال والمسؤوليات التي تقلدها.

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