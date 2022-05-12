الامارات | المدارس تصنف طلبة الـ 12 وفقاً لـ «إنجاز»

شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تصنف طلبة الـ 12 وفقاً لـ «إنجاز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف إدارات مدارس الحلقة الثالثة على حصر طلبة الصف الثاني عشر، الذين تقدموا لأداء اختبارات (إمسات إنجاز)، للوقوف على إحصاء من «تقدم للاختبار» أو «لم يتقدم للاختبار»، لتوفير الدعم اللازم لهم، وتحفيزهم على التسجيل، وحجز مقاعد للاختبار، تسهيلاً لالتحاقهم بالجامعات.

ووجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المدارس بحصر الطلبة الذين تقدموا لأداء اختبارات «إمسات إنجاز»، لمشاركتها مع إدارة الاختبارات الوطنية والدولية في وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني بأن جدول مواعيد الاختبار يتضمن أربعة مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الثاني عشر لأدائه، حُدّد لها يوما 22 و29 من مايو الجاري، ويوما 12 و26 من يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرار الوزاري الصادر بشأن تحصيل رسوم تقديم الاختبار للمواد الأربع الأساسية (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والرياضيات)، استثني طلبة الصف الثاني عشر من سداد رسم الاختبار للمرة الأولى ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء خط الدفاع الأول من حاملي بطاقة فخر الوطن (لجميع المواد).

وفصلت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسوم المقررة التي يجب تحصيلها لتقديم الاختبار، حيث يكون مجاناً للطلبة المواطنين للمرة الأولى، وتكون 300 درهم لغير المواطنين، في المرة الأولى، و100 درهم لكل مادة في الإعادة.

وحول سياسة الغياب أثناء الاختبار، ذكرت أنه في حال أرفق الطالب وثيقة تثبت تغيبه لعذر مقبول، فإنه يتوجب عليه رفع طلب لإعادة الاختبار إلى إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، شارحاً فيه سبب الغياب بالتفصيل.

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