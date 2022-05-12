الامارات | مشاجرة «نسائية» تكلف 3 فتيات 30 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة «نسائية» تكلف 3 فتيات 30 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب شجار نشب بين أربع فتيات في تغريم ثلاث منهن مبلغ 30 ألف درهم، بعد أن قمن بسب الفتاة الرابعة بألفاظ وعبارات تمس سمعتها، حيث قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامهن بالتضامن بأن يؤدين للمدعية مبلغ 15 ألف درهم، وذلك بعد أن تم إدانتهن بحكم جزائي وتغريم كل واحدة منهن بمبلغ 5000 درهم.

وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى قضائية ضد ثلاث فتيات طالبت إلزامهن بأن يؤدين لها مبلغ 250 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية مع إلزامهن بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليهن سببنها بألفاظ خادشة للحياء وتمت إدانتهن غيابياً بتغريم كل واحدة منهن 5000 درهم، وساندت دعواها بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، فيما قدمت المدعى عليهن مذكرة جوابية دفعن فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من الأوراق أنه تم عرض النزاع على مركز الوساطة والتوفيق بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية وانتهى المركز إلى إحالة النزاع للمحكمة لتعذر الصلح.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في أوراق الدعوى أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليهن وهو سب المدعية، تمت إدانتهن بسببه بموجب حكم جزائي، وعوقبن غيابياً بغرامة 5000 درهم لكل واحدة منهن، لذا يتوجب على المحكمة الاستناد إلى هذا الحكم في ثبوت الخطأ من جانبه الموجب للتعويض.

ولفتت إلى ثبوت خطأ المدعى عليهن حسب الثابت في الحكم الجزائي بسب المدعى عليهن المدعية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق المدعية من جراء السب ضرر يتمثل في سمعتها، فضلاً عن شعورها بالحزن والأسى بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهن بالتضامن أن يؤدين للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليهن بالرسوم والمصروفات.

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