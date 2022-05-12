الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوّض مقيم (عربي) شخصاً آخر لاستلام مبلغ 128 ألف درهم نيابة عنه من أحد الأشخاص في دبي، نظراً لوجوده خارج الدولة، فتوجه الشخص المفوض إلى ذلك الشخص (المجني عليه) في الوقت المحدد، وحرص الأخير على التحقق من هويته، ثم سلمه المبلغ المتفق عليه لتوصيله إلى صاحبه.

وبدلاً من توصيل المبلغ استولى عليه لنفسه، ما دفع المجني عليه الذي سلمه النقود إلى تحرير بلاغ في الشرطة ضده، وتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي قضت بتغريمه 10 آلاف درهم، إضافة إلى المبلغ الذي اختلسه.

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