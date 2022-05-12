الامارات | 20 ألف ممرض وممرضة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ممرض وممرضة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن هيئة الصحة في دبي أن إجمالي كوادر التمريض في المنشآت الصحية في الإمارة وصل إلى نحو 20 ألف ممرض وممرضة مواطنين ومقيمين، بينهم أكثر من أربعة آلاف يعملون في منشآت الهيئة وقرابة 500 في المنشآت الطبية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأكثر من 15 ألفاً ينتسبون لمنشآت القطاع الصحي الخاص.

جاء الإعلان عن الإحصائية تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام، والذي تستهدف منه منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية في مختلف دول العالم تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التمريضية، وتأكيد دورها الفاعل والمؤثر في منظومة الرعاية الصحية.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، إن كوادر التمريض أثبتت كفاءة بمستوى يفوق التوقعات خلال كل مراحل التصدي لجائحة «كوفيد-19».

وأضافت: «بعيداً عن الجائحة فإن كوادر التمريض تمثل عنصراً بالغ الأهمية في منظومة الرعاية الصحية، فضلاً عن دورها الكبير وغير المحدود في العناية بالمرضى».

وأنتجت هيئة الصحة فيلماً قصيراً يوثق آراء مجموعة من كوادر التمريض حول دورها وطبيعة عملها والرسالة التي تعمل على أدائها على مستوى المجتمع، وداخل المنشآت الطبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news