الامارات | اتفاقية لتوظيف خريجات كلية فاطمة للعلوم الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتوظيف خريجات كلية فاطمة للعلوم الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اتفاقية تعاون مع مجموعة «أستر الطبية»، لتوفير فرص التوظيف لخريجات الكلية، وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة، إضافة إلى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية.

وأكد مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية الدكتور أحمد عبدالمنان العور، أن التعاون يتوافق مع استراتيجية «أبوظبي التقني» لتمكين المؤسسات التابعة له، ومنها معهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد، من أداء أدوارها المتنوعة وأهدافها الوطنية.

وأوضح أن الاتفاقية تمنح مجموعة أستر الطبية الفرص اللازمة لرعاية طالبات الكلية في مختلف التخصصات، بجانب الأولوية للمشاركة في الرعاية العينية والمادية لمشروعات طالبات «كلية فاطمة» والبحوث والبرامج والأنشطة التي تطور المهارات التخصصية للطالبات.

وأكد أن الكلية تمتلك الإمكانات اللازمة لتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات وظائف المستقبل واحتياجات المؤسسات الصحية المتطورة التي تزخر بها الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news