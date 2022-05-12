الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد عامل توصيل طلبات، يعمل لدى أحد المطاعم القريبة من مركز شرطة في دبي، نفسه في موقف معقّد للغاية، حين قام بتوصيل عدد من الطلبات لموقوفين داخل المركز، وتبيّن أن شخصاً دس في إحدى الوجبات عقاقير مخدرة، إضافة إلى مدواخ ودوخة وقداحة، لكن شرطة دبي توصلت إلى الفاعل الأصلي، وهو محكوم عليه سابقاً بغرامة 2000 درهم عن تهمة تعاطي مؤثرات عقلية، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قصت بحبسه سنة.

وأفادت أوراق الدعوى بأنه أثناء وجود أفراد الشرطة المعنيين بالتوقيف على رأس عملهم في المركز، حضر إليهم عامل توصيل طلبات آسيوي، يعمل في كافيتريا قريبة، وبحوزته ثماني وجبات أرز، وأفاد بأنه جلب الطلبية بناءً على طلب شخص خليجي، أخبره بأنه يعمل في الشرطة، اشترى الطلبات، ودفع ثمنها عن طريق بطاقة ائتمانية، ثم طلب توصيلها إلى التوقيف، وغادر المكان. وأثار الموقف اشتباه رجال الشرطة، فبادروا بتفتيش الوجبات، ليعثروا في إحداها على قداحة ومدواخ وعلبة دوخة، وعلبة أخرى تحوي ثلاث كبسولات باللونين الأحمر والأبيض، يشتبه في أن تكون مادة مخدرة، فتم ضبط العامل والتحقيق معه.

وبالانتقال إلى الكافيتريا وسؤال العاملين، أكدوا رواية العامل المضبوط، وأدلوا بمواصفات المركبة التي كان يقودها المشتبه فيه، كما وردت معلومات تفيد بحجز مركبة لها المواصفات ذاتها في بلاغ حيازة مؤثرات عقلية.

وبالتدقيق عليها، تبيّن أن ملكيتها تعود إلى المتهم، وأنه من أرباب السوابق، وموقوف على ذمة تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المواد الضارة بالعقل، فتم عرض صورته على عامل توصيل الطلبات الذي تعرف إليه فوراً، مشيراً إلى أنه هو الذي طلب منه نقل الوجبات إلى الموقوفين.

من جهته، قال مدير الكافيتريا إن العامل استقبل طلباً من المتهم بإعداد عدد من الوجبات، فتم تجهيزها وتسليمها له في سيارته، وبعد فترة طلب من المطعم توصيلها إلى مركز الشرطة، فتم تكليف عامل التوصيل بنقلها.

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