الامارات | "الطوارئ والأزمات" تعلن مستجدات جائحة "كورونا" في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تعلن مستجدات جائحة "كورونا" في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها تسجيل استقرار في انخفاض أعداد الإصابات واستمرار وتيرة عدم تسجيل أية وفيات لفترة ملحوظة.

وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر البريك العامري، أن دولة الإمارات حرصت وبجميع قطاعاتها على المحافظة على صحة وسلامة جميع افراد المجتمع والحد من انتشار جائحة كوفيد-19، ما نتج عنه استقرار في انخفاض أعداد الإصابات واستمرار وتيرة عدم تسجيل أية وفيات لفترة ملحوظة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت على تسخير كافة الامكانيات والقدرات والموارد وتأكيدا على أولوية صحة الانسان وسلامته.

وقال العامري: "أثبتت دولة الامارات نجاحها في إدارة الأزمة من خلال خطوات استباقية وخطط مدروسة بهدف الاحتواء والتقليل من التداعيات والحفاظ على المكتسبات، وقد تحقق هذا النجاح بسبب الانسجام الوطني بين جميع القطاعات على مستوى الدولة"، مشيراً إلى أن هذا التناغم يأتي ضمن استراتيجية الدولة الحكيمة، التي تبنت التوازن المحكم بين قطاعاتها بهدف تحقيق التعافي المستدام.

وشدد على أن جميع الجهات المعنية بإدارة جائحة كوفيد -19 في الدولة لا تزال تعمل على المراجعة المستمرة للمعطيات واستمرار عمليات الرصد لقراءة كافة المستجدات ودراسة سبل الحد من مخاطرها والوقاية منها بكل مرونة وشفافية، لافتاً إلى أن هذا النهج هو العامل الأساسي الذي عزز من ثقة المجتمع بجميع الإجراءات والقرارات المعلن عنها خلال العامين الماضيين

وأشار العامري، إلى أن الاستجابة للازمة لا تزال مستمرة، وأن الرهان مستمر على استمرار التزام ووعي المجتمع لتبني ثقافة الحماية الذاتية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المكتسبات، مؤكداً على أن استمرار نجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة كان معتمدا على الدور المجتمعي بنسبة كبيرة، فقد كان المجتمع عاملا بارزا في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة أهم القرارات والتوصيات من قبل الجهات الرسمية وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأهاب بأفراد المجتمع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة داخل الدولة وأثناء السفر والعطلات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والتقيد بها وذلك في ظل تنامي الجائحة في بلدان عدة، داعياً المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر التأكد من شروط وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.

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