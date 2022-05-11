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الامارات | سلطان النيادي يبدأ تدريبات طبية في ناسا

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أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان النيادي يبدأ تدريبات طبية في ناسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي  بالأمس تدريبات طبية في "مركز جونسون" التابع لوكالة "ناسا"، بمدينة هيوستن.

وقال في تغريدة له على "تويتر": "ما يميز تدريب رواد الفضاء، الإلمام بكل المهارات التقنية والعلمية والإجتماعية الممكنة لإنجاح المهام الفضائية. حالياً أتدرب على اكتساب مهارات طبية، تجعلني مهيّأ للتعامل مع حالات الطوارئ. ويتضمن التدريب الإسعافات الأولية، ومراقبة المؤشرات الحيوية، وتنفيذ عمليات إنقاذ الحياة".

ويقضي النيادي وزميله هزاع المنصوري العام التدريبي الثاني في "ناسا"، لتأهيل رائد فضاء إماراتي لمهمة تستمر 6 شهور على متن المحطة الدولية في ربيع العام المقبل، لتكون الإمارات الأولى عربياً وال11 عالميا، التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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