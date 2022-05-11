الامارات | حمدان بن محمد يختتم مبادرة "مليون مبرمج عربي"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يختتم مبادرة "مليون مبرمج عربي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة "مليون مبرمج عربي" اليوم.

ونشر سموه عبر حسابه في تويتر : "مليون وثمانية خمسون ألف شاب عربي … من 80 دولة حول العالم .. وبالتعاون مع 3600 مدرب برمجة .. اختتمنا اليوم أكبر مبادرة عربية من الامارات لتمكين الشباب العربي … مبادرة مليون مبرمج عربي .. كرمنا الفائزين والمتميزين وأهم المشاركين"

و أضاف سموه :" البرمجة هي أقصر طريق للشباب العربي لتحقيق أحلامهم .. البرمجة تصنع المستقبل .. مبروك للجميع"

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