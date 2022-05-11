الامارات | «طرق دبي» تطلق حزمة خدمات لقطاع الأعمال عبر «محبوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق حزمة خدمات لقطاع الأعمال عبر «محبوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق حزمة من الخدمات عبر قناة المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب»، وتتضمن حزمة الخدمات توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات حرم الطريق، وطلب توفير طريق مؤقت، والاستعلام عن حالة طلبات التأهيل المسبق للموردين.

وتفصيلاً، قالت مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، ميرة أحمد الشيخ، إن الهيئة أطلقت ثلاث خدمات موجهة لقطاع الأعمال عبر قناة المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب»، وهي خدمة الاستعلام عن مخالفات حرم الطريق للاستفسار عن المخالفات المتعلقة بالإخلال بشروط وقوانين حرم الطريق، وطلب توفير طريق مؤقت حيث تمكّن هذه الخدمة الفئة المستهدفة من تقديم طلب لتوفير طريق مؤقت إلى قطع الأراضي ضمن حرم الطريق في المناطق التي لا تتوافر فيها طرق إسفلتية، والاستعلام عن حالة طلبات التأهيل المسبق للموردين من أجل الاستعلام عن حالة طلب مورد ليصبح ضمن قائمة المورّدين المعتمدين لدى هيئة الطرق والمواصلات.

وأضافت أن الهدف من توفير الخدمات لتمكين مستخدمي قطاع الأعمال من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها من خلال «محبوب» عوضاً عن تطبيق الأعمال، موضحة أن «محبوب» قادر على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية، الأمر الذي يقلل الضغط على مركز الاتصال في الهيئة، كما تتميز تقنية المتحدث الآلي بخاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة، ما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة.

وتتوافر خدمة «محبوب» باللغتين العربية والإنجليزية على مختلف القنوات التي تخدم شريحة واسعة من متحدثي اللغتين في داخل الدولة وخارجها، كما يجري العمل حالياً لتوسيع نطاق فهم نظام المحادثة الآلي المؤسسي «محبوب» ليشمل اللهجات العربية العامية المختلفة، بما فيها لهجات دول مجلس التعاون الخليجي.

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