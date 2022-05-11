الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رعاية

قالت مريضة ترقد في مستشفى لطيفة بدبي، إن الرعاية النفسية التي رافقت تلقيها للعلاج من قبل الممرضات، ساعدتها بشكل كبير على اختصار زمن التعافي وخففت عليها آثار المرض، وقدمت شكرها على هذه الرعاية، متمنية أن تكون حاضرة في جميع المستشفيات.

فحص

يتطلع مرافقون للمرضى في مستشفى القاسمي إلى شمولهم بفحص «كوفيد-19» داخل المستشفى، لسهولة وسرعة إنجازه، موضحين أنهم في السابق كانوا مشمولين بذلك قبل أن يتم إيقاف هذا الإجراء.

حفرة

لاحظ قارئ وجود حفرة عميقة بأحد الشوارع الفرعية بالسوق الشعبي في عجمان بالقرب من مركز الواحة للتسوق، مطالباً الجهات المعنية بسرعة إصلاحها تسهيلاً لحركة السير في الشارع، وتجنباً لتعطل السيارات.

تسهيلات

يحاول أحد البنوك المحلية تقديم تسهيلات وإغراءات لعملائه، عبر رسائل نصية بعرض ما وصفه بإرجاع نقدي يصل إلى 1000 درهم، عند التقدم بطلب تمويل من البنك.

مطعم

فوجئ قارئ قبل أيام، باستلام وجبة طعام كان قد طلبها من أحد المطاعم الكبرى في عجمان، مرتين خلال ساعة واحدة، ومن شخصين مختلفين يعملان في خدمة توصيل الطلبات عند المطعم نفسه.

مشاة

شكا سائقون مستخدمون لشارع التعاون في الشارقة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة، في الشارع الممتد من دوار التعاون باتجاه دبي، على الرغم من وضع إشارة ضوئية لتنظيم العبور الآمن للمشاة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news