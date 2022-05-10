الامارات | "طرق دبي" تطلق حزمة خدمات لقطاع الأعمال عبر "محبوب"

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تطلق حزمة خدمات لقطاع الأعمال عبر "محبوب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إطلاق حزمة من الخدمات عبر قناة المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" تتضمن توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات حرم الطريق، وخدمة طلب توفير طريق مؤقت، وخدمة الاستعلام عن حالة طلبات التأهيل المسبق للموردين.

وقالت ميرة أحمد الشيخ، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي إن الهيئة أطلقت ثلاث خدمات موجهة لقطاع الأعمال عبر قناة المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب"، وهي خدمة الاستعلام عن مخالفات حرم الطريق، وخدمة طلب توفير طريق مؤقت حيث تمكّن هذه الخدمة الفئة المستهدفة من تقديم طلب لتوفير طريق مؤقت إلى قطع الأراضي ضمن حرم الطريق في المناطق التي لا تتوفر فيها طرق إسفلتية، وخدمة الاستعلام عن حالة طلبات التأهيل المسبق للموردين من أجل الاستعلام عن حالة طلب مورد ليصبح ضمن قائمة المورّدين المعتمدين لدى هيئة الطرق والمواصلات.

وأضافت أن الهدف من توفير الخدمات المذكورة تمكين مستخدمي قطاع الأعمال من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها من خلال المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" عوضاً عن تطبيق الأعمال، مؤكدة أن "محبوب" قادر على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية، الأمر الذي يقلل الضغط على مركز الاتصال في الهيئة.

وتتوفر خدمة المتحدث الآلي المؤسسي "محبوب" باللغتين العربية والإنجليزية على مختلف القنوات التي تخدم شريحة واسعة من متحدثي اللغتين في داخل وخارج الدولة، كما يجري العمل حالياً لتوسيع نطاق فهم نظام المحادثة الآلي المؤسسي "محبوب" ليشمل اللهجات العربية العامية المختلفة بما فيها لهجات دول مجلس التعاون الخليجي.

جدير بالذكر أن إدارة الخدمات الذكية قامت بالتعاون مع عدة إدارات في الهيئة باستحداث الخدمات الأكثر طلباً وتزويدها على المتحدث الآلي "محبوب" والتي بلغ عددها 293 خدمة، ومن أهم هذه الخدمات دفع رسوم المواقف العامة وتجديد ملكية المركبات، وإدارة بطاقات نول، وغيرها من الخدمات الإجرائية التي يمكن تنفيذها مباشرة من قبل المستخدمين، كما تم تصنيفه بأنه أفضل وأكبر نظام للمحادثة الآلية يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

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