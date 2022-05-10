الامارات | محمد بن راشد: دبي تقود عودة الحياة للعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: دبي تقود عودة الحياة للعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم، سوق السفر العربي 2022.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر، "أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي 2022 … والذي تشارك فيه 1500 جهة من 158 دولة .. المعارض تعود .. السياحة تتعافى.. العقار يصعد .. الاستثمار يتسارع .. التصدير يصل لمستويات جديدة".

وأضاف سموه "الحياة تعود لدبي بحمد الله.. ودبي تقود عودة الحياة للعالم".

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