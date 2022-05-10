الامارات | الطقس المتوقع غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على المناطق الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج بوجه عام ومتوسط أحياناً شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 15:24 الجزر الثاني عند 04:28.

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