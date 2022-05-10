الامارات | محمد بن راشد : "دبي تعزز مكانتها منصةً لانطلاق مرحلة جديدة من النمو للقطاعات الاقتصادية الرئيسية حول العالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : "دبي تعزز مكانتها منصةً لانطلاق مرحلة جديدة من النمو للقطاعات الاقتصادية الرئيسية حول العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات حريصة على أن يكون لها إسهامها الإيجابي المؤثر على الصعيد العالمي وضمن مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي منها، فيما تواصل دبي تعزيز مكانتها كمنصة انطلاق مرحلة جديدة من النمو للقطاعات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، بما اجتمع لها من خبرات ومقومات تميز ضمن مسيرتها التنموية التي اتسمت بإنجازات نوعية كان لقطاع السياحة والطيران نصيب وافر منها على مدار الخمسين عاماً الماضية.

وقال سموه: "نضافر الجهود مع شركائنا لتفعيل مسارات نمو جديدة لقطاع السياحة والسفر محلياً وإقليمياً ودولياً انطلاقاً من موقع الإمارات كحلقة وصل تربط شرق العالم بغربه.. نظرتنا للمستقبل نظرة تفاؤل أساسها وضوح الرؤية والمرونة في مواكبة المتغيرات ".

وأضاف سموه: "استضفنا العالم على مدار ستة أشهر في "إكسبو 2020 دبي" ونظمنا أكبر دورة في تاريخ الحدث العالمي.. واليوم يجتمع القائمون على قطاع السياحة والسفر العالمي في دبي لرسم خارطة طريق لمستقبل القطاع.. وسنواصل تسخير إمكاناتنا وخبراتنا في اكتشاف فرص جديدة تحمل أسباب الخير والنماء لشعبنا والمنطقة والعالم".

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم ، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستمر أعماله في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس 12 مايو الجاري، بمشاركة 1500 جهة عارضة وممثلي 158 دولة، فيما من المتوقع أن يستقطب الحدث الأهم من نوعه في المنطقة أكثر من 20 ألف زائر من داخل وخارج الدولة.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المرور على مختلف المناطق الممثلة من حول العالم في دورة هذا العام وهي التاسعة والعشرين للمعرض الذي يعد الأبرز والأهم من نوعه في المنطقة، حيث استمع سموه إلى شرح حول أبرز ما يميز هذه الدورة والتي شهدت زيادة في مساحة العرض تصل إلى نحو 85% مقارنة بدورة العام الماضي، ما يدلل على أهمية الحدث وحرص القائمين على قطاع السياحة والسفر في المنطقة والعالم على الاستفادة مما توفره دبي من مقومات الأمان والسلامة للقاء بالحضور المباشر بحثاً عن فرص وصفقات جديدة تواكب التوجهات الجديدة للقطاع حول العالم وتدعم فرص تعافيه.

وقد شملت جولة صاحب السمو في المعرض، والتي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الأجنحة المشاركة ضمن مناطق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث تتبارى مختلف الجهات المعنية بالسفر والسياحة في طرح منتجاتها المبتكرة، وإبراز مقومات الجذب في الوجهات السياحية الرئيسية في تلك المناطق، سعياً لإبرام صفقات جديدة تدعم توجهات النمو، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة تنعش أنشطة السياحة والسفر حول العالم في ضوء التوجه العالمي نحو تخفيف القيود على التنقل عبر الحدود.

ويشكل معرض سوق السفر العربي مكوناً رئيسياً من "أسبوع السفر العربي"، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 19 مايو الجاري، ويشمل المعرض العديد من الفعاليات النقاشية والحوارية المهمة ومن أبرزها "قمم الوجهات" التي تسلط الضوء على أسواق سياحية رئيسية ومنتدى "أرايفال دبي" لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية، في الوقت الذي يشكل الحدث فرصة نموذجية للتعريف بقدرات قطاعات الطيران والخدمات الفندقية والسياحة بمختلف أشكالها لاسيما الرياضية وسياحة التجزئة، في حين تتضمن دورة هذا العام مشاركة "رابطة سفر الأعمال العالمية" والتي تقدم من خلال المعرض أحدث محتوى سفر لأغراض العمل والتعليم.

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