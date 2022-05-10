الامارات | محمد بن راشد: هيكلة شاملة لبلدية دبي تستهدف خلق فرص اقتصادية بـ 10مليارات درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: هيكلة شاملة لبلدية دبي تستهدف خلق فرص اقتصادية بـ 10مليارات درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اجتماعاً لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي في أبراج الإمارات.

وقال سموه، في تغريدة على "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي في أبراج الإمارات .. كان قرارنا الأول إنشاء لجنة التنمية وشؤون المواطنين برئاسة حمدان بن محمد. ستشرف اللجنة على تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والإسكانية والتنموية الخاصة بالمواطنين.. وتطوير وتنفيذ الخطط لتوفير فرص تنموية للشباب".



وأضاف سموه "لجنة التنمية وشؤون المواطنين هدفها رفع جودة حياة مواطنينا لتكون الأفضل عالمياً وتوفير فرص لشبابنا .والعمل على ترسيخ استقرارنا المجتمعي والأسري والسكاني".

وتابع سموه "هدف التنمية الاقتصادية في بلادنا هو توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا .. وهدف اللجنة تحقيق هذه الغاية بأسرع وأفضل الطرق".

وأضاف سموه "أقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس دبي العمل على إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة .. الهيكلة الجديدة تستهدف خلق فرص اقتصادية بقيمة 10مليارات درهم ورفع جودة الخدمات 20٪ خلال الفترة القادمة".

وقال سموه "بلدية دبي هي أقدم دائرة في دبي .. خرجت لنا قيادات في العمل الحكومي .. وأدارت بنجاح خلال الفترة الماضية الشئون البلدية في الإمارة .. واليوم لدينا نموذج جديد لمدن المستقبل نحتاج لمواكبته ..وسر الحفاظ على تنافسيتنا هو في قدرتنا على مواكبة المتغيرات وتلبية الطموحات العالمية الجديدة".

وأضاف سموه "كما أقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس دبي إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي .. والهدف ترسيخ ريادة قطاعنا العقاري عالمياً .. عبر تعزيز الشفافية .. وتطوير الحوكمة ..وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.. ومتفائلين بالتغييرات الايجابية الجديدة".

كما أضاف سموه "أقررنا اليوم خلال الاجتماع منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة..سيتم إنشاء مركز للشركات العائلية لدعم بناء أنظمة تضمن استمراريتهم لـ١٠٠ عام على الأقل.. ومركزاً آخر للتحكيم وحل المنازعات الخاصة بهم..وتطوير ٤ أنظمة قانونية جديدة لضمان مرونة تشريعية تحقق أهدافنا".

وتابع سموه "كما أقررنا خلال الاجتماع إنشاء لجنة برئاسة حمدان بن محمد للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وأول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية دبي للميتافيرس خلال الشهرين القادمين..الاقتصاد الرقمي يحمل فرصاً ضخمة نراهن عليها لمستقبل دبي".

وقال سموه "اعتمدنا في اجتماع مجلس دبي رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين في الإمارة ..لتوفر هذه الأحياء والضواحي فرصاً اقتصادية لأبنائها ولتكون بيئتها الاجتماعية والسكنية الأعلى جودة عالمياً. وكلفنا مفوض البنية التحتية بإعداد خطة خلال شهر لأول ثلاثة أحياء الخوانيج والبرشاء ومنطقة المزهر".

وذكر سموه "كما كلفنا مفوض البنية التحتية الأخ مطر الطاير بوضع خطة متكاملة لتطوير أرياف وبراري دبي مثل الهباب واللسيلي والفقع والمرموم وغيرها.. وتحويلها لمناطق تنموية ووجهات سياحية وثقافية بارزة.. والارتقاء بمستوى خدماتها .. وإشراك أبناءها للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها".

وأضاف سموه "تم اليوم توقيع اتفاقيات أداء مدراء مسار البنية التحتية مع مفوض البنية التحتية .. وهم بلدية دبي ودائرة الأراضي وبرنامج الإسكان … لديهم مهام كبيرة .. وتغييرات إيجابية سريعة .. ونعول عليهم لإنجاز طموحاتنا خلال الفترة المقبلة".

واختتم سموه قائلاً "مجلس دبي هدفه قيادة المشاريع التحولية بالإمارة .. وقراراتنا اليوم كبيرة .. ومهمة .. ومستقبلية وتحمل الخير لمواطنينا .. واعتمادي بعد الله على حمدان ومكتوم في متابعة كافة هذه التحولات الجديدة التي سترسم مستقبلاً أفضل وأجمل لأجيالنا القادمة بإذن الله".

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