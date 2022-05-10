الامارات | هذه الوضعية تسهل سرقة مركبتك في 10 ثوانٍ.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الوضعية تسهل سرقة مركبتك في 10 ثوانٍ.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة رأس الخيمة أن ابقاء المركبة في وضعية التشغيل تسهل مهمة السارق، إذ أن تركها بهذه الوضعية تمنح السارق 10 ثوانٍ لإتمام لسرقة المركبة والهروب بها من المكان.

وأوضحت خلال نشرها مقطع فيديو توعوي عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب على جميع السائقين الحرص على إطفاء محرك المركبات حتى لو تمت مغادرتها لمدة قصيرة.

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