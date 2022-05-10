الامارات | اطباء وممرضون يشاركون في فيديو غنائي بمتحف اللوفر على الحان إماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن اطباء وممرضون يشاركون في فيديو غنائي بمتحف اللوفر على الحان إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق أطباء وممرضون من العاملين بالقطاع الصحي في الإمارات والمتعافين من فيروس كورونا، فيديو غنائي لتوثيق دور الطواقم الطبية بالدولة في مكافحة الوباء وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.

وجرى تصوير الفيديو في متحف اللوفر بأبو ظبي، وفي مدينة برجيل الطبية، وتم اطلاقه تزامنا مع يوم الامارات الطبي الأول.

وحمل الفيديو، الذي أنتجته مجموعة " في بي أس" للرعاية الصحية، أحد رعاة فعاليات يوم الامارات الطبي، عنوان" شكرا" لتكريم والإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويبرز الفيديو الغنائي، صورا ومواقف تعبر عن الشجاعة والتضحية والمرونة التي اظهرها العاملون في مجال الرعاية الصحية بمختلف المرافق الصحية.

وتم غناء الفيديو بثلاث لغات، هي: العربية والانجليزية والاوردية، وتبلغ مدته خمس دقائق، وكتب الاغنية الشاعر أشوك بيتي نيلسون، وهي من ألحان الفرقة الهندية ثايكودام بريدج.

ولحن الاغنية باللغة العربية، إيمان الهاشمي، أول ملحن موسيقي إماراتي، والتي عزفت على البيانو، وغناها أمير زرقاني، المغني العربي المقيم في دبي.

فيما غنى الاغنية باللغتين الإنجليزية والأوردية، أنيش جوبالا كريشنان وكريشنا بونجاني.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة " في بي اس" للرعاية الصحية، الدكتور شمشير فاياليل والذي أطلق الفيديو الغنائي على منصات التواصل الاجتماعي: " أردنا بهذا العمل ان نشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا لدورهم في نشر الأمل وخدمة المرضى خلال الأوقات الصعبة".

واضاف: " هذا العمل هو تعبير عن امتناننا المتواضع وحبنا للأبطال على خدمتهم الإنسانية، في مواجهة الوباء، وغمروا العالم بالبسالة لمحاربة أحلك أوقات حياتنا، فالعالم مدين لهم دائمًا على خدماتهم النبيلة".

وتميز الفيديو الغنائي، بخلفية الممثلين، حيث ان معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين كانوا مرضى" كوفيد 19".

كما وفرت مجموعة "في بي اس" للرعاية الصحية، في جميع منشآتها المنتشرة، جدرانًا مخصصة للمرضى ليمكنهم كتابة رغباتهم والتشبث بها في الخطوط الأمامية.

واستقبلت مستشفيات المجموعة، العديد من الأشخاص الذين اصطفوا لنشر رسائلهم التقديرية في أبو ظبي ودبي والشارقة، للثناء على جهود العاملين بالقطاع الصحي، وكتابة عبارات الثناء والشكر لأبطال الرعاية الصحية، والعاملين بالخطوط الأمامية في إنقاذ المرضى خلال جائحة " كورونا" .

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