الامارات | 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 205 آلاف و169 فحصاً جديداً بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 233 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 900 ألف و484 حالة. وأعلنت عن شفاء 284 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

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