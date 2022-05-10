الامارات | شرطة دبي تسجل 31 حادثاً مرورياً خلال عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسجل 31 حادثاً مرورياً خلال عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي خلال عطلة عيد الفطر التي امتدت من الثاني حتى الثامن من الشهر الجاري، 31 حادثاً مرورياً، أسفرت عن وفاة ثلاثة وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة.

وقال مدير الإدارة العميد سيف المزروعي، إن شرطة دبي حرصت على تأمين حركة السير خلال عطلة عيد الفطر، من خلال خطة انتشار مكثفة في الطرق السريعة والشوارع الداخلية، وكذلك المناطق التي شهدت فعاليات وإقبالاً من الجماهير، وتحديداً تلك التي تضم المراكز التجارية والترفيهية والأسواق، لافتاً إلى أن الحوادث التي وقعت خلال العطلة أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 30 شخصاً بواقع أربع إصابات بليغة و20 متوسطة وستة بسيطة.

وأوضح أن معظم الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية متنوعة، منها السرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانتباه، والانحراف المفاجئ، بالإضافة إلى مخالفات خطرة.

إلى ذلك، قال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي العقيد محمد عبدالله المهيري إن شرطة دبي تلقت خلال عطلة عيد الفطر 128 ألفاً و775 مكالمة هاتفية، منها 118 ألفاً و78 مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ (999)، و10 آلاف و697 مكالمة على مركز الاتصال (901). وأضاف أن مركز الاتصال استقبل 1276 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و1730 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، طرح من خلالها المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وتم الإجابة عليها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وأشار إلى أن إدارة مركز القيادة والسيطرة، سجلت العديد من الحوادث المرورية راوحت بين البسيطة والبليغة، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق تجنب الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خصوصاً في مناطق العبور والأحياء السكنية.

وناشد المهيري الجمهور بعدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاستعاضة عنه بالرقم (901) في الحالات غير الطارئة.

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