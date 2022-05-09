الامارات | 5 خدمات نوعية متخصصة لعلاج الإدمان في "الوطني للتأهيل"‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات نوعية متخصصة لعلاج الإدمان في "الوطني للتأهيل"‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، حملة إعلامية للتركيز على دور وخدمات المركز الوطني للتأهيل، نحو الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان، شدد خلالها على أن المركز يقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية في إطار من السرية والخصوصية لتلبية إحتياجات المتعاملين مع مراعاة واحترام القيّم.



وذكر المكتب الإعلامي، على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن المركز الذي أُنشئ عام 2002 بتوجيهات من المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمثل شعلة أمل لمرضى الإدمان من المواطنين وغير المواطنين، إذ يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان، ويجري الدراسات والأبحاث وينفذ مبادرات مجتمعية وبرامج توعوية لزيادة المعرفة ونشر الوعي حول الإدمان.



وأوضح أن المركز يوفر 5 خدمات نوعية متخصصة ومسندة علمياً تشمل "العلاج السلوكي، العلاج الطبي، العلاج النفسي والمعرفي، الخدمة والدعم الاجتماعي والأسري، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية عبر مركز التدريب التابع له، تتضمن برامج متخصصة في العلاجات، وأخرى مهنية لمقدمي الرعاية"، كما ينفذ عدداً من البرامج التوعوية المجتمعية بهدف إنهاء الوصمة الاجتماعية بشأن الإدمان، ودعم السياسات والتشريعات الداعمة للعلاج والدمج المجتمعي والعلاج، وتعميق الفهم حول أفضل الممارسات العالمية في علاج الإدمان والوقاية منه.

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