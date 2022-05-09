الامارات | برعاية خالد بن محمد بن زايد .. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خالد بن محمد بن زايد .. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022 والتي تستمر حتى 11 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

ويبحث المشاركون في المؤتمر التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم.

كما يتيح المؤتمر والمعرض المصاحب الذي يستمر ثلاثة أيام، إمكانية استكشاف فرص نمو الأعمال في القطاع على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن الاقتصادات سريعة النمو في آسيا.

ويشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 10 آلاف متخصص في قطاع المرافق، و120 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الاستباقية الرامية إلى رقمنة أنظمة الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد.

كما يجمع المؤتمر ما يزيد عن 200 متحدث من المتخصصين في قطاع المرافق وأكثر من ألف من ممثلي الجهات المشاركة في المؤتمر الذي يستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية استراتيجية وفنية.

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