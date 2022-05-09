الامارات | طالبة مواطنة تصمم جهازاً لرصد المياه الجوفية

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة مواطنة تصمم جهازاً لرصد المياه الجوفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت طالبة مواطنة في جامعة الشارقة، جهازاً لفحص التربة تحت الألواح الشمسية، بهدف رصد سرعة تدفق المياه في باطن الأرض.

وأفادت الطالبة عفراء الطنيجي، التي تدرس تخصص علوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد، بأن مشروعها هو جهاز لفحص التربة تحت الألواح الشمسية، من خلال تطوير منهجية تعتمد على الأساليب الجيوفيزيائية من أجل تقييم تدفق المياه تحت الألواح الكهروضوئية، والاعتماد على رادار اختراق الأرض (GPR) لرصد واختبار سرعة تدفق المياه في باطن الأرض من أجل استخدامه في تحسين كفاءة الري تحت الألواح الشمسية.

وذكرت أن المشروع يعتمد على التقنية الحديثة في رصد المياه الجوفية، ومن ثم ينعكس ذلك على دعم الزراعة، وتحديد كميات المياه المتوافرة في المكان المستهدف لزراعته.

وأكدت أن الجهاز صديق للبيئة لأنه يعمل بالطاقة الشمسية، ما يؤكد فوائده المتعددة، سواءً لرصد واختبار تدفق المياه الجوفية، أو تقليل كلفة الري، والمحافظة على البيئة من التلوث.

وأشارت إلى أنها شاركت بالمشروع في أسبوع الابتكار، الذي الذي نظمته جامعة الشارقة خلال فبراير الماضي، والذي سلط الضوء على أحدث ما توصل إليه الطلبة والطالبات في مختلف الكليات والجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في الشارقة من أفكار وابتكارات تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمنصة ترحب بكل المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات.

وقال الطالبة إنها تلقت الدعم والرعاية لهذا المشروع من قبل مركز البحث والتطوير في هيئة كهرباء ومياه دبي.

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