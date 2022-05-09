الامارات | «جمارك دبي» تسجل 32 ضبطية بمراكز الشحن الجوي خلال 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تسجل 32 ضبطية بمراكز الشحن الجوي خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جمارك دبي أن عدد الضبطيات التي أنجزتها مراكز الشحن الجوي في الربع الأول من عام 2022، بلغ 32 ضبطية، منها 14 ضبطية لمواد مخدرة.

وقال مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي، صالح الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «نحرص على تطوير مستوى الأداء في مراكز الشحن الجوي، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات التجارية والجمركية لتجارة دبي الخارجية المنقولة جواً، والتي تمثل داعماً قوياً لازدهار دبي التجاري وتعزز دورها العالمي كمركز رئيس للتجارة الإقليمية والعالمية، حيث تعمل المراكز على اختصار الوقت والجهد اللازم لتخليص الشحنات التجارية المنقولة بالطائرات، وقد زوّدت جمارك دبي مراكز الشحن الجوي بأحدث أجهزة الفحص والمعاينة، وبأفضل تطبيقات تقنية المعلومات الذكية، لتحقيق أعلى مستويات السرعة والكفاءة في إنجاز المعاملات الجمركية».

وأضاف: «يقف ضباط التفتيش الجمركي في مراكز الشحن الجوي بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه محاولة إدخال المواد المخدرة والمحظورات إلى الدولة، ويتصدون بكفاءة عالية لهذه المحاولات، بفضل ما يتمتع به ضباط التفتيش الجمركي في المركز من فطنة وخبرة كبيرة، تمكنهم من رصد هذه المواد وضبطها، لحماية مجتمعنا من مخاطرها وأضرارها مع المحافظة على انسيابية حركة البضائع التجارية المنقولة بالشحن الجوي، وقد تمكّنا من تحقيق هذه الإنجازات، نتيجة لتطور تقنياتنا وقدرات المفتشين والموظفين الجمركيين في مراكزنا الجمركية».

وقال مدير أول مركز قرية الشحن محمد عبدالله السويدي: «نعمل على الارتقاء باستمرار بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ونتابع متطلباتهم على الدوام، للاستجابة لها عبر تطوير العمل الجمركي في المركز، حيث تشمل تجارة دبي المنقولة بالشحن الجوي العديد من البضائع الرئيسة في تجارة دبي الخارجية، ويعد نمو التجارة بهذه البضائع مصدراً أساسياً لدعم النمو في إجمالي التجارة الخارجية للإمارة، ولذلك تشمل برامجنا ومبادراتنا المستقبلية دعم جاهزية المركز على مستوى عمليات المعاينة والفحص، عبر تطوير أجهزة المسح والتفتيش، وتحسين كفاءة المفتشين والموظفين الجمركيين، لضمان تسريع إنجاز المعاملات الجمركية، لاستقطاب المزيد من التجارة إلى دبي، دعماً لتطور الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات».

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