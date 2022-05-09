الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أخيراً، استراتيجيتها لـ(2022-2024)، التزاماً منها بمواصلة تطوير وتعزيز جودة وكفاءة منظومة التعليم الخاص في الإمارة، وتطوير البيئة التدريسية والمخرجات التعليمية بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويتواءم مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في التعليم وبناء الإنسان.

وأكدت الهيئة أنها حرصت على أن تتضمن الاستراتيجية محاور شمولية، تنطوي على جميع أدوات وعناصر المنظومة التعليمية الخاصة في الإمارة.

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