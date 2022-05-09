الامارات | إصابة مواطنَين بحادث مروري في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطنَين بحادث مروري في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالت الأجهزة الشرطية المختصة دون وقوع وفيات، نتيجة الاستجابة السريعة لحادث مروري وقع صباح أمس بمدينة خورفكان، نتجت عنه إصابة مواطنَين بإصابات راوحت بين المتوسطة والبليغة، نتيجة تدهور مركبتهما واحتراقها بالكامل.

وأوضح رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، المقدم سعيد راشد اليحيائي، أن غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية تلقت بلاغاً في تمام الساعة 2:50 من صباح أمس يفيد بوقوع حادث تدهور على شارع كورنيش خورفكان، واشتعال النيران بالمركبة.

وفور تلقي البلاغ، تحركت دوريات المستجيب الأول والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تم إخماد الحريق وإخراج قائد المركبة والمرافق من قبل الجهات المختصة، حيث تم نقل المصابَين إلى مستشفى خورفكان.

وأشار اليحيائي إلى أن التخطيط الأولي للحادث أوضح أن قائد المركبة فقد السيطرة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى الانحراف المفاجئ وتدهور المركبة واحتراقها بالكامل.

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