الامارات | رئيس وزراء اليونان يصل إلى البلاد

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يصل إلى البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل إلى البلاد مساء الأحد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة في زيارة رسمية للدولة تبدأ اليوم الاثنين.

كان في استقبال ميتسوتاكيس لدى وصوله مطار الرئاسة .. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من المسؤولين.

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