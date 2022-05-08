الامارات | التقييم الختامي لطلبة المدارس الحكومية يبدأ 14 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن التقييم الختامي لطلبة المدارس الحكومية يبدأ 14 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الإصدار الثالث من دليل «سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022» الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، بأن طريقة احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر لجميع المدارس الحكومية، من خلال خمسة إجراءات.

وأوضح أن التقييم الختامي لمواد المجموعة A (امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث)، للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، يبدأ يوم 14 من يونيو المقبل، ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك حسب البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث، وكان الفصل الثالث انطلق 18 أبريل الماضي، كما تمت الامتحانات التعويضية للطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 18 إلى 22 أبريل الماضي.

وتتضمن البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث التقييم الختامي لمواد المجموعة B في الفترة من أول يونيو المقبل إلى التاسع من الشهر ذاته، أما الامتحانات التعويضية للمتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات التقييم الختامي للفصل الدراسي الثالث فستكون في الفترة من 24 إلى 30 يونيو المقبل.

وذكرت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث أن تحليل نتائج التقييم الختامي (الامتحانات النهائية)، سيكون في الفترة من الرابع حتى الثامن من يوليو المقبل، وتكون امتحانات الإعادة في الفترة من 11 حتى 15 من الشهر نفسه.

كما أوضح الدليل طريقة احتساب درجات الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الثاني عشر من خلال خمسة إجراءات.

وتضمنت الإجراءات: أولاً تحسب درجة المادة في نهاية العام الدراسي من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، وثانياً مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة A، والتي تظهر على صورة رقم وحرف في الشهادة، والثالث يستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، والرابع تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات ولا تدخل ضمن المجموع، والخامس يختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.

وأوضح الدليل في «الأسئلة الشائعة»، أن الطالب له فرصة واحدة لدخول امتحان الإعادة، ويبقى لإعادة الصف في حال عدم اجتيازه لأي مادة دراسية من مواد الإعادة.

تسلسل زمني

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2021-2022 وفقاً لتسلسل زمني خاص لكل حلقة دراسية، حيث تم إعلان نتائج الحلقة الثالثة يوم 28 أبريل الماضي، والحلقة الثانية تم الكشف عن نتائجها يوم الجمعة الموافق 29 من الشهر نفسه، والحلقة الأولى تم إعلان نتائجها السبت الموافق 20 أبريل.

وكان طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر (للمسار العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) خضعوا للاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثاني، خلال الفترة من 18-22 أبريل الجاري، على فترتين في اليوم الواحد، حيث بدأت الأولى الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة لمدة ساعتين، وبدأت الثانية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 ظهراً لمدة ساعتين، وكانت الامتحانات جميعها حضورية في المدارس.

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