الامارات | حافلات عند باب المنزل تنقل الركاب في دبي الى مواقع المواصلات العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات عند باب المنزل تنقل الركاب في دبي الى مواقع المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت خدمة "حافلات تحت الطلب"، التي تنقل الركاب من أقرب نقطة في مكان تواجدهم سواء في السكن او في العمل الى مواقع المواصلات العامة، متوفرة في 6 مناطق في امارة دبي.

وتعمل في تقديم الخدمة حاليا 13 حافلة صغيرة يشغلها القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتغطي الخدمة عدد من المناطق في إمارة دبي تتضمن البرشاء 1، البرشاء 2، والبرشاء 3، وكذلك منطقة واحة دبي للسليكون والمدينة الأكاديمية، بالإضافة الى منطقة النهدة التي أطلقت فيها الخدمة ابتداء من فبراير الماضي.

وتمر الحافلات، التي تتسع لــ 10 ركاب عبر مسارات وجداول مرنة التوقيت، مقابل تعرفة تبلغ 5 دراهم للراكب الواحد في و2 درهم لكل شخص إضافي، في وقت تحتم الخدمة على سائقي الحافلات التواصل مع طالبها من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن تواجده.

وتُعد خدمة حافلات تحت الطلب من وسائل التنقل الاقتصادية والمريحة التي تساهم بتخفيض النفقات التشغيلية بفضل جداول الخدمة الثابتة التي تتناسب مع احتياجات الجمهور لأنها ذات مسار مرن يسهل الوصول إليها ويجعلها أكثر ملائمة لبعض الفئات، لاسيما في المناطق ذات الطلب المنخفض على النقل الجماعي

وتعتبر رحلات "حافلات تحت الطلب" ضمن ما يعرف برحلات الميل الأول والأخير، إذ انها تنقل الركاب من وإلى أقرب محطة للنقل الجماعي، عبر الحجز من خلال تطبيق حافلة تحت الطلب المتوفر عبر متاجر آب ستور أو غوغل بلاي أو هواوي آب غاليري.

يذكر أن خدمة تحت الطلب حققت مجموعة من الفوائد بالنسبة للمتعامل والتشغيل والبيئة حيث تعمل الحافلات على تقليل مسافة المشي ووقت الانتظار للمتعاملين، وتحسين تجربتهم من خلال استخدام حافلات ذات جودة عالية. أما بالنسبة للتشغيل، فإنها استطاعت تقليل الكيلومترات المهدورة نظرا لأن الحافلة أصغر وأقل استهلاكا للوقود، فضلا عن اعتماد نظام الجدولة الذكي. وتساهم الخدمة ايضا في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة، ما يصب في مصلحة المحافظة على البيئة وتقليص مصادر تلوثها.



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